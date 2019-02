Incidente sull'A2 del Mediterraneo, scontro nei pressi di Sala: 2 feriti

Brutto incidente, ieri pomeriggio, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, due auto, guidate da due residenti di Montesano sulla Marcellana, si sono scontrate, per cause da accertare.

I soccorsi

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e dell'Anas, oltre che dei soccorsi dai sanitari del 118 che hanno condotto i due malcapitati all'ospedale di Polla, per le cure del caso. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.