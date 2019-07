Incidente sull'A2 del Mediterraneo: tir contro fuoristrada dell'Esercito, 3 feriti

Brutto incidente, stamattina, lungo l'A2 del Mediterraneo: nei pressi di Eboli, in direzione Sud, un Tir e un fuoristrada Defender dell’Esercito Italiano si sono scontrati. Come riporta Ondanews, tre militari sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Gli accertamenti

Indaga, dunque, la Polizia Stradale per far luce sulle cause e sull'esatta dinamica del sinistro.