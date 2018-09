Incidente sotto la galleria sull'A2: un ferito, cagnolino scappa per lo spavento

Brutto incidente, sull'A2 del Mediterrano, tra Pontecagnano e San Mango Piemonte. Per cause da accertare, infatti, una Opel Corsa ed una Seat Leon si sono scontrate sotto la galleria: ad avere la peggio, un 80enne a bordo della Opel che ha ha riportato ferite, anche se non gravi. Con lui, viaggiava la moglie.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del Vopi e la Polizia Stradale per i rilievi. Il cagnolino che pure viaggiava sull'Opel, intanto, è scappato per lo spavento: dell'amico di zampa ancora nessuna traccia. Accertamenti in corso.