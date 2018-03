Incidente sull'A2, all'altezza di Sala Consilina: feriti 2 calciatori del Rende in Lega Pro

Paura, questa mattina sulla A2 del Mediteraneo, all’altezza di Sala Consilina, in direzione Sud. Una Smart con due uomini a bordo, entrambi calciatori del Rende in Lega Pro come riporta Ondanews, infatti, si è improvvisamente ribaltata.

I soccorsi

I due malcapitati sono stati trasportati presso l’ospedale “Curto” di Polla, per le cure del caso. Sul posto, la Polizia Stradale e l’Anas, dunque, per i rilievi. Accertamenti in corso, per stabilire le cause del sinistro.