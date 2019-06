Incidente sull'A2 tra due auto: un ferito, ritirata la patente ad una donna

Brutto incidente, questa mattina, lungo l‘autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno. Per cause in corso di accertamento, due auto, infatti, si sono scontrate: il conducente di una delle vetture è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari per essere condotto in ospedale.

Il provvedimento

Per la donna alla guida dell'altra vettura, invece, è scattato il ritiro della patente di guida, come riporta Ondanews. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale e l'Anas per il ripristino della circolazione.