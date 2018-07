Incidente sotto la galleria sull'A2, all'altezza di San Mango: coinvolti due camion

Brutto incidente stradale tra 2 mezzi pesanti, sullo svincolo autostradale A2, nei pressi di San Mango Piemonte, sotto la galleria. Sul posto, i Vigili del fuoco della centrale che hanno lavorato per alcune ore per estrarre i malcapitati dai camion e portare la situazione alla normalità.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro, anche i sanitari del 118, per soccorrere i feriti e la polizia stradale per gestire il traffico veicolare. Accertamenti in corso.





Gallery