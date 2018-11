Grave incidente sull'A2, tra Sicignano e Contursi: auto sbanda e prende fuoco

Brutto incidente, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Sicignano degli Alburni e Contursi Terme. Una Bmw guidata da un 39enne di Sassano, per cause da verificare, è sbandata e, finendo fuori strada, ha preso fuoco: sul posto, gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica del sinistro.

I soccorsi

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Oliveto Citra: attualmente è in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Accertamenti in corso.