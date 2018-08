Incidente sulla Salerno-Reggio: un'auto si ribalta, 2 feriti

Tensione, nella notte, intorno all'1, sulla A3 la Salerno Reggio Calabria: un’auto, per cause da accertare, è sbandata per poi ribaltarsi tra gli svincoli di Pontecagnano Faiano e Battipaglia in direzione sud.

I soccorsi

Sul posto, i volontari del Vopi, del Saut e la Polstrada per i rilevi del caso. Due le persone ferite in modo non grave e trasportate al Ruggi dai sanitari. Si indaga.