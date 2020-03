Due incidenti in poche ore nel salernitano, ferito un centauro sul lungomare

Brutto incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, sul lungomare Marconi. Per cause da accertare, si sono scontrate un’auto e una moto da cross. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso il centauro all’ospedale Ruggi, come riporta Salernonotizie. I carabinieri, intanto, indagano sulle cause del sinistro.

Il secondo incidente

Un altro incidente, intanto, si è verificato lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un’auto ha impattato contro un camion nei pressi dei caselli di Nocera, in direzione Nord. Come riporta Zerottonove, sembra che la vettura non si fosse incanalata preventivamente nella corsia giusta, per poi cercare di cambiare nuovamente direzione, senza notare l’imminente sopraggiungere di un camion. Pare che il sinistro non abbia provocato gravi conseguenze.