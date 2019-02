Dramma di San Valentino: incidente con l'auto per una coppia sull'A30, grave una ragazza

Brutto incidente, ieri sera, sulla A30, nel tratto tra Castel San Giorgio e Nocera: un’auto, per cause da verificare, si è ribaltata.

L'incidente

Ferita una coppia di fidanzati: ad avere la peggio, la ragazza di 22anni originaria del napoletano, mentre per il fidanzato, giovane di Sarno, solo lievi escoriazioni. I due, pare, stessero recandosi in un locale per festeggiare San Valentino: ancora gravi le condizioni della malcapitata. Accertamenti in corso.