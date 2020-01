Incidente ad Acquamela di Baronissi: centauro in ospedale

Brutto incidente ad Acquamela di Baronissi: un centauro, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto, come riporta Zerottonove.

L'incidente

In via dei Due Principati, probabilmente la presenza di macchie d’olio sul fondo stradale, il malcapitato è finito al suolo, riportando, fortunatamente, solo qualche escoriazione. Non risultano coinvolti altri veicoli: sul posto, la Polizia Stradale e un’ambulanza del 118 che ha condotto il giovane in ospedale, per le cure del caso.