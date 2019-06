Incidente tra auto e moto ad Agropoli: ferito un centauro

Brutto incidente, oggi, Agropoli, all’incrocio tra via De Gasperi, via della Libertà e via Follereau: un'auto e una moto, infatti, per cause da accertare, si sono scontrate.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il centauro, sbalzato a terra: sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale. Fortunatamente, non è in gravi condizioni. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.