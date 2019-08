Agropoli, si ribalta con l'apecar sulla strada maledetta: un ferito

Un 17enne di Agropoli è rimasto ferito oggi pomeriggio, venerdì 16 agosto, coinvolto in un incidente stradale. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, l'apecar sul quale viaggiava da passeggero, guidato da un amico, si è ribaltato.

La strada maledetta

E' accaduto in via Belvedere, a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente nel quale a ferragosto aveva perso la vita Nico Ruggiero, un altro diciassettenne.