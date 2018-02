Incidente ad Agropoli tra un furgone e un'auto: ferita una donna

Brutto incidente, ieri, in località Mattine, ad Agropoli. Nel pomeriggio, nei pressi dell’incrocio con la SS18, un furgone che trasportava bibite e una monovolume con a bordo una donna si sono scontrati per cause da accertare.

I soccorsi

Ad avere la peggio, la conducente della vettura che è stata soccorsa dai sanitari del 118: sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Nessuna gravissima conseguenza.