Incidente tra auto nella notte ad Agropoli: grave una 30enne

Brutto incidente, nella notte, in località Madonna del Carmine, ad Agropoli: tre le persone coinvolte nel sinistro. Un ragazzo e una ragazza che viaggiavano su una Panda e un altro ragazzo che era su un’Alfa Romeo Mito: ad avere la peggio, V.D.S, di 30 anni, di Albanella, che, come riporta Infocilento, ha riportato ferite alla testa, alle braccia e alle gambe ed ora è ricoverata il prognosi riservata a Vallo.

I feriti

Per gli altri due, solo contusioni ed escoriazioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.