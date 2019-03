Incidente tra auto e moto ad Agropoli: centauro in ospedale

Brutto incidente, in questo pomeriggio, poco prima delle 15 in località Marrota di Agropoli. Come riporta Infocilento, una moto con a bordo un uomo di 57 anni di Perdifumo sarebbe stata travolta da una Fiat Punto.

I soccorsi

Soccorso dai sanitari del 118, il centauro è stato condotto in ospedale a Vallo della Lucania: per lui, escoriazioni, contusione e sospetta frattura al bacino. Sul posto, la Polizia Municipale, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.