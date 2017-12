Incidente ad Agropoli: 5 persone finiscono in ospedale a Natale

Brutto incidente, a Natale, ad Agropoli: all’incrocio del bivio Mattine, due auto si sono violentemente scontrate per cause da accertare. Cinque sono le persone ferite, di cui due in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto, immediatamente, i soccorsi del 118: i 5 feriti sono stati condotti presso gli ospedali di Eboli, Roccadaspide e Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Si indaga.