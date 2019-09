Incidente tra Agropoli e Castellabate: auto si capovolge, ragazza ferita

Brutto incidente, questa mattina, lungo la Via del Mare che collega Agropoli con Castellabate. Alle 4 di questa mattina, per cause da accertare, infatti, un'auto si è capovolta al centro della carreggiata, in contrada Archi.

I soccorsi

Sul posto, un'ambulanza che stava rientrando da un altro intervento: Nnella vettura c’era una ragazza che i soccorritori hanno condotto all’ospedale di Vallo. La malcapitata ha riportato varie ferite, ma non risulta in pericolo di vita.