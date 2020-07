Si ribalta con l'auto ad Agropoli: donna soccorsa dalla Croce Gialla

Tanta paura per una donna di Agropoli, che stamattina, in località Moio, ha perso il controllo della propria auto. La Fiat 600 che guidava si è ribaltata.

I soccorsi

La signora, una 59enne, è stata subito soccorso dall'ambulanza rianimativa della Croce Gialla. Ha riportato lievi ferite e non è stato necessario trasportarla in ospedale. Indagano gli agenti della polizia municipale per fare luce sulle cause dell'incidente stradale.