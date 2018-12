Si ribalta un fuoristrada: due ragazzi feriti e soccorsi dal 118

Incidente stradale, due feriti e tanta paura stamattina ad Agropoli, in via San Pio X: un fuoristrada si è scontrato con un'altra auto un’auto parcheggiata a margine della carreggiata e si è ribaltato. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell'incidente. E' probabile che il conducente del fuoristrada abbia perso il controllo dei veicolo, che ha poi preso velocità sull'asfalto bagnato, reso viscido dalla pioggia. A bordo del fuoristrada c'erano un ragazzo ed una ragazza di Agropoli, soccorsi dal 118. Hanno riportato escoriazioni.