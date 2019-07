Incidente tra moto e furgone ad Agropoli: centauro ferito

Brutto incidente, ieri pomeriggio, in località Mattine di Agropoli, tra un furgone e una moto. Ferito, il centauro V.C. di 46 anni del posto che ha fatto un volo di oltre 10 metri.

I soccorsi

Il malcapitato è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale. Fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.