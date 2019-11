Incidente sulla Cilentana, muore Francesco Farro: donati gli organi

Non c’è l’ha fatta Francesco Farro, il 37enne rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi, domenica 27 ottobre, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord lungo la Cilentana. Il decesso è avvenuto ieri mattina presso l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove l’uomo era stato trasportato dopo essere entrato in coma durante il precedente ricovero all’ospedale di Battipaglia, dov’era stato condotto per i primi soccorsi.

Il dolore

La sua morte ha provocato un immenso dolore a familiari e amici che sono ancora sotto choc per la tragedia. I genitori hanno dato il via libera per l’espianto degli organi che è avvenuto già nella scorsa notte. Nelle prossime ore si conoscerà la data dei funerali. In ospedale, intanto, anche due ragazzi di Capaccio Paestum e una 17enne di Albanella ricoverata al Santobono di Napoli. Le loro condizioni di salute non sono gravi.