Incidente ad Agropoli: camion sbanda, sfonda la ringhiera e finisce sulla spiaggia

Tensione, nel pomeriggio, ad Agropoli, in piazza Gallo, all’ingresso nord del Lungomare. Un camion della Sarim, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città, per cause da accertare, ha sfondato la ringhiera in ferro ed è finito sulla spiaggia, come riporta Infocilento. Illeso, miracolosamente, l'autista.

L'incidente

Dal mezzo sono caduti dei liquami, forse acqua e carburante, finiti sulla spiaggia, dove vi erano alcuni bagnanti che avevano deciso di trascorrere qualche ora di sole in riva al mare. Sul posto, le forze dell’ordine e una gru per poter sollevare il mezzo. Dramma sventato.