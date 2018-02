Incidente tra due auto sulla Cilentana: ferito 20enne di Agropoli

Paura, ieri sera, sulla strada “Cilentana” dove, nei pressi dello svincolo di Agropoli Sud, si è verificato un incidente stradale. Una Fiat Panda, guidata da una 46enne bulgara, e un Range Rover Evoque, con a bordo un 20enne agropolese, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il 20enne, mentre la donna ha riportato solo qualche contusione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dall’abitacolo dei rispettivi veicoli, mentre le ambulanze del 118 li hanno trasportati all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Agropoli.