Incidente ad Albanella, auto contro muro: morto 23enne

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. La scorsa notte, intorno alle 3, si è verificato un grave incidente stradale ad Albanella in cui ha perso la vita Elvis Petrillo, 23 anni, originario di Agropoli.

La dinamica

Il ragazzo – secondo una prima ricostruzione – ha perso il controllo della sua automobile (Fiat Punto) schiantandosi contro il muro esterno di un’abitazione in via Roma. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove, purtroppo, è deceduto nel reparto di Rianimazione a causa del grave trauma cranico e delle ferite multiple riportate nel violento impatto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Avvolti dal dolore familiari e amici.