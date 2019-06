Incidente per il ballerino ebolitano di ‘Amici di Maria De Filippi’: il suo post diventa virale

Incidente in moto per il ballerino Alessio La Padula, originario di Eboli, allievo della 15° edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’. Via social, lo stesso La Padula ha rassicurato i fan, pubblicando una foto che lo ritrae sorridente sul letto dell’ospedale con braccio ingessato e flebo.

Il post

“Ragazzi voglio rassicurare tutti voi che, in queste 48 ore, mi siete stati vicini con un interessamento carico di affetto che mi ha riempito il cuore sul serio! Ho avuto un incidente in moto, nulla di estremamente grave,un’equipe medico mi ha rimesso subito in forma con un operazione andata alla grande. Tra qualche giorno riprenderò la mia routine quotidiana ed artistica con enorme determinazione. Un bacio a tutti"

Tanti, i messaggi di incoraggiamento di vecchi e nuovi volti di 'Amici' per il ballerino ebolitano.