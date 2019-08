Scontro in Costiera Amalfitana, centauro ferito: traffico in tilt

Incidente in costiera tra Amalfi e Positano. Auto contro moto: centauro ferito, traffico in tilt.

I soccorsi

Lo scooter è finito ai bordi della carreggiata, capovolto, come si evince dalla fotografia che pubblichiamo. L'auto presenta il parabrezza posteriore sfondato. I tornanti della costiera sono stati subito invasi dai soccorritori, traffico paralizzato. Ancora un incidente in Costiera Amalfitana, in questi giorni a cavallo di ferragosto: il 16 agosto, a Cetara, auto e moto si erano scontrate e c'erano stati altri feriti.





