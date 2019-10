Incidente ad Angri, auto della Polizia Municipale travolge una vettura

Tanta tensione, ad Angri, a causa di un incidente stradale: come riporta Il Mattino, un’auto dei Vigili non si sarebbe fermata allo stop, travogendo una “600” con 2 donne a bordo.

Il sinistro

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele, al bivio con via Salvatore Di Giacomo: nessuna grave conseguenza, ad ogni modo, per le persone a bordo dei veicolo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed i Carabinieri, per i rilievi.