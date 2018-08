Incidente ad Angri: un'auto non si ferma all'Alt ribaltandosi, un ferito grave

Dramma sfiorato, ieri sera, sull'A3, in prossimità dell'uscita di Angri: un'auto non si è fermata all’alt della polizia stradale e si è ribaltata in prossimità dell’uscita autostradale. A bordo dell’auto che ha forzato il posto di blocco, cinque ragazzi: uno dei malcapitati è stato trasportato in ospedale, in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118: accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.