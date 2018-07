Angri, l'ex sindaco Pasquale Mauri investito da un'auto

Fiato sospeso, ieri, ad Angri per l'ex sindaco, Pasquale Mauri. L’attuale consigliere comunale di opposizione, per cause da accertare, è stato investito da un’auto, tra via dei Goti e via Papa Giovanni XXIII, mentre si trovava a bordo del suo scooter.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso l’ex primo cittadino. Per il malcapitato, solo traumi al ginocchio destro e alla spalla.