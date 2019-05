Incidente ad Agropoli, anziana investita da un'auto: i soccorsi

Tanta tensione, questa mattina, ad Agropoli , in via Piave. Un'anziana, infatti, per cause da accertare, è stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada.

I soccorsi

La malcapitata è stata immediatamente soccorsa dall’automobilista e da alcuni presenti che hanno allertato il 118. I sanitari, dunque, la hanno condotta in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri e la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.