Salerno: investe un'anziana e non la soccorre, guidava sotto sostanze psicotrope e alcool

Dramma, ieri, a Salerno: una anziana è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in piazza della Libertà. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso: l’automobilista, dopo il sinistro, nonostante la persona fosse ancora a terra, non aveva prestato soccorso alla malcapitata, riprendendo la guida della propria vettura, a velocità certamente non prudenziale.

La denuncia

La dinamica del sinistro è stata ricostruita in maniera inequivocabile non solo grazie al tempestivo intervento degli agenti, ma anche grazie al sistema di videosorveglianza presente in zona. Successivamente, in seguito ai dovuti accertamenti sanitari presso l'ospedale, a carico del conducente è stata rilevata la positività sia alle sostanze alcoliche che psicotrope. In virtù di ciò, il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso, oltre che per mancata precedenza pedoni e per patente scaduta.