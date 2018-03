Via Trento, auto investe una donna: corrono i soccorsi

Dramma in via Trento: una donna è stata investita da un'auto. Diverse le contusioni per la malcapitata che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e quindi condotta in ospedale per accertamenti.

Le indagini

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso: sembra che il conducente della vettura che ha travolto la donna sia fuggito dopo l'incidente. Si indaga.