Anziana travolta dallo scooter in Rianimazione: è la madre del consigliere Scannapieco

E’ in gravi condizioni l’anziana che, nel pomeriggio di ieri, mentre era seduta sulla sua sedia a rotelle, è stata travolta da uno scooter sul lungomare Colombo di Salerno. La donna, di 90 anni, madre del consigliere comunale Rosa Scannapieco (Progressisti per Salerno), è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” ed è in pericolo di vita per una serie di traumi e di gravi ferite scaturite dal violento impatto con l’asfalto. I medici la tengono sotto stretta osservazione mentre i familiari sperano in un miracolo.

La dinamica

La novantenne, seduta sulla carrozzina, spinta da una badante straniera, dopo che alcune auto si erano fermate per farla passare, stava attraversando la strada di ritorno da una passeggiata quando, improvvisamente, da dietro, è arrivato un ragazzo a bordo di uno scooter che, superando a tutta velocità le vetture ferme sulla carreggiata, ha investito la carrozzina. L’urto è stato violentissimo tanto che l’anziana è sbalzata in aria finendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo subito molto sangue. Il giovane si è fermato per soccorrerla ed è anche andato in ospedale per assicurarsi delle sue condizioni di salute. La sua posizione, ovviamente, sarà valutata nei prossimi giorni dal magistrato incaricato di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità.