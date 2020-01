Incidente tra due auto sull'A2 del Mediterraneo: un ferito in ospedale

Paura, questa sera, lungo l’A2 del Mediterraneo dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dell’uscita di Atena Lucana.

Lo scontro

Due automobili (Opel Mokka e Fiat Panda) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. E un uomo residente a Padula è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Sulle responsabilità del sinistro indaga la Polizia Stradale.