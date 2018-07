Atena Lucana, tragico incidente stradale: due morti e tre feriti

E' di due morti e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel Vallo di Diano, ad Atena Lucana, sulla strada statale 598 (chiusa temporaneamente al traffico) che conduce a Brienza. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Sala Consilina, quattro ambulanze, elisoccorso di Potenza.

La dinamica

Si sono scontrate due auto - una Fiat Panda e una Mini Cooper - e una motocicletta. La Mini Cooper si è ribaltata e due persone in sella alla moto sono decedute. Si tratta di due centauri della provincia di Bari: un 52enne di Monopoli ed una 45enne di Putignano. Tre persone sono rimaste gravemente ferite. Una di loro, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “San Carlo” di Potenza in eliambulanza. Le altre due sono ricoverate all'ospedale “Luigi Curto” di Polla. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare più del previsto per estrarre i feriti dalle auto.

