Incidente sulla statale 19, ad Atena Lucana Scalo: due feriti

Brutto incidente, ad Atena Lucana Scalo, stamattina, sulla statale 19: come riporta Ondanews, lungo la strada che conduce a Polla, in Contrada Fuorchi, si sono violentemente scontrate due auto, precisamente una Opel Zafira ed una Peugeot.

I soccorsi

Entrambi feriti, fortunatamente non in modo grave, i due conducenti che sono stati condotti in ospedale dai sanitari, per le cure del caso. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi: si indaga.