Auto finisce fuori strada: ragazza ferita ad Auletta

Giornata di incidenti stradali in provincia di Salerno: ancora feriti. Dopo il doppio scontro verificatosi in Costiera Amalfitana, preceduto in mattinata da un altro incidente sull'A2 del Mediterraneo, in serata i soccorritori sono intervenuti ad Auletta, dove una ragazza è finita fuori strada, a bordo della propria auto.

I soccorsi

E' accaduto in località Cerreta. Lo scrive ondanews. La ragazza, 23 anni, ha perso il controllo della propria auto ed è finita contro un albero d’ulivo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e il 118. La donna è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.