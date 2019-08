Montecorvino Rovella, auto capovolta: una donna finisce in ospedale

Per cause in corso di accertamento, un'auto si è capovolta a Montecorvino Rovella e la donna che la guidava, una 53enne, è rimasta ferita. L'auto è finita in un canale.

I soccorsi

Sono scattati immediatamente. La signora è stata soccorsa dal Vopi, presenta varie escoriazioni e lamenta forte dolore alla spalla. E' stata trasportata al "Ruggi" di Salerno.