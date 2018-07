Incidente al funerale, auto contro carro funebre: scatta il sequestro

Paura, ieri, ad Eboli, dove si è verificato un incidente stradale durante un funerale. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La dinamica

Il corteo funebre giunto davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie – riporta Il Mattino - si è fermato per la celebrazione religiosa. Ma, durante la benedizione della salma, un automobilista in manovra ha imboccato la rotatoria verso via Serracapilli andando a sbattere proprio contro il carro funebre. Inevitabile la polemica tra i due conducenti. Sul posto sono giunti i vigili urbani che, nel corso dei controlli, hanno scoperto che il carro funebre era privo di assicurazione. E così lo hanno sequestrato, mentre i fiori sono stati spostati su un altro mezzo. Incredulità tra i presenti che hanno assistito alla scena.