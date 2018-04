Incidente a Bellizzi: auto contro un muro, coinvolta una seconda vettura

Brutto incidente, a Bellizzi, in via Antica, in questo pomeriggio. Come riporta Zerottonove, infatti, per cause da accertare, un’auto ha impattato contro un muro. Coinvolta anche una seconda vettura.

L'ipotesi

Pare che una prima auto si sia schiantata contro un muro dopo essere stata tamponata da una seconda auto. L’incidente non sembrerebbe aver causato ferite di grave entità.