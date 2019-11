Via Dalmazia, auto in corsa finisce contro le vetture in sosta e fugge

Episodio increscioso, ieri sera, in via Dalmazia, a pochi metri dal sottopasso. Un'auto di grossa cilindrata, infatti, procedendo a tutta velocità, è finita contro una vettura in sosta: violento l'impatto che ha provocato danni a ben tre auto parcheggiate in fila, a bordo marciapiede.

Il fatto

L'automobilista è andato via, dileguandosi. Amara sorpresa, dunque, per uno dei proprietari delle vetture danneggiate che ha subito allertato i carabinieri per far avviare le indagini e risalire al responsabile.

L'appello

Intanto, i residenti del quartiere chiedono l'installazione di dissuasori o di un impianto di videosorveglianza al fine di scoraggiare l'eccesso di velocità delle auto in corsa nella zona che, molto spesso, causa danni e disagi analoghi all'accaduto di ieri sera.