Asfalto bagnato, auto fuori strada a Faiano: un uomo ferito

Incidente stradale con un ferito, questa mattina a Faiano, in via Vittorio Emanuele. L'automobilista ha perso il controllo della propria autovettura che, complice anche l'asfalto reso viscido per l'abbondante pioggia, è finita fuori strada rischiando di ribaltarsi. L'uomo è stato soccorso dai volontari del VOPI, poi trasportato in ospedale: ha riportato un trauma cranico.