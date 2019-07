Scontro tra auto e furgone a San Cipriano Picentino: tre persone ferite

Una donna è stata trasportata stamattina al "Ruggi" di Salerno, a causa delle contusioni riportate in seguito ad un incidente stradale.

La ricostruzione

E' accaduto a San Cipriano Picentino: si sono scontrati un'auto e un furgoncino, in località Procida. Tre le persone rimaste ferite ma la donna ha avuto la peggio e per lei c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.