Caos durante la processione in piazza Cavour: auto tampona moto e vetture, panico tra i presenti

Follia durante la processione in onore della Madonna che viene dal mare, stasera. In piazza Cavour, infatti, durante l'approdo della Sacra Icona della Vergine, due uomini alla guida di una Swift grigia, in evidente stato di alterazione psico-fisica, hanno tamponato varie auto, danneggiandole, e provocato un incidente, facendo cadere un uomo dalla sua moto.

L'intervento

Tanta paura tra i passanti, tra i quali si sarebbe anche diffusa la notizia, tutta da verificare, che i due uomini fossero armati. L'auto, dopo il dramma sfiorato, è fuggita via: sul posto, i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine alle quali alcuni dei presenti hanno fornito il numero di targa della vettura. Accertamenti in corso.