Sfonda il parapetto e rischia di precipitare: auto in bilico sul viadotto Gatto

Dramma sfiorato, oggi, presso il viadotto Gatto. Un’auto, per cause da accertare, si è schiantata contro il parapetto, rischiando di fare un volo di molti metri che non le avrebbe lasciato scampo.

Il fatto

Come riporta TvOggiSalerno, a causare l’incidente, presumibilmente, o un malore del conducente o un guasto ai freni. Sul posto, i Vigili del Fuoco che con alcune gru hanno recuperato l’auto rimasta in bilico. Rallentamenti e code, ma nessuna grave conseguenza.