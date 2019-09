Incidente a Capaccio, auto investe bici: un ferito in ospedale

Dramma a Capaccio Paestum, stamattina, a Torre di Mare: un uomo di origini marocchine è stato investito mentre era in sella alla sua bici. Il conducente dell’auto che lo ha travolto, per cause in corso di accertamento, ha allertato i soccorsi.

Le indagini

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno condotto il malcapitato presso l'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: per lui, un politrauma dovuto al violento impatto con l’asfalto. Indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.