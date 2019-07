Scontro tra auto e scooter sulla Mingardina, scattano i soccorsi: traffico in tilt

E' accaduto stamattina in Cilento, poco dopo le ore 9.30. Come riporta infocilento.it, l’auto era diretta verso Poderia, mentre lo scooter procedeva in direzione Palinuro.

I soccorsi

L'incidente stradale si è verificato al bivio di Licusati, frazione di Camerota. Solo tanta paura per l'automobilista e per il giovane che guidava lo scooter. Quest'ultimo, infatti, ha riportato ferite al ginocchio. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti sulla strada per le vacanze.