Incidente tra Vietri e Cava de' Tirreni: si ribalta un'auto

Brutto incidente tra Vietri e Cava de' Tirreni nella tarda mattinata di oggi. Un piccolo furgone ed un'auto, infatti, per cause ancora da accertare, sono stati coinvolti in un sinistro in seguito al quale l'auto si è ribaltata.

Gli accertamenti

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell'incidente. Sul posto sono giunti gli uomini di carabinieri e polizia municipale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso.