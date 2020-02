Incidenti stradali Agropoli / Via Duca Sanfelice

Agropoli: Fiat senza conducente finisce in piazza, urtando le auto in sosta

La vettura, per cause da accertare, si è avviata lungo la discesa di via Duca San Felice, finendo contro una ringhiera e quindi terminando la sua corsa sulle vetture in sosta e contro un centro scommesse